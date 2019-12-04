Кошки выражают эмоции с помощью мимики, но мы этого не видим

В эксперименте приняли участие более 6 тысяч хозяев домашних животных из 85 стран мира.

Кошки активно используют невербальное общение для выражения своих эмоций, однако люди не всегда это видят. К такому выводу пришли канадские биологи из Гуэлфского университета. Результаты исследования опубликованы в журнале Animal Welfare.

В научном эксперименте приняли участие более 6 тысяч хозяев домашних животных из 85 стран мира. Участникам показали короткие отрывки из фильмов с разными породами кошек. На роликах продемонстрировали 40 животных, которые переживали как позитивные эмоции, когда их ласкали и угощали, так и негативные — во время болезни или испуга. При этом были исключены явные проявления эмоций — мурлыкание, шипение или отведенные назад уши. Фрагменты были вырваны из контекста, участникам показывали только морды котов.

В итоге только 13 % испытуемых смогли уловить эмоции животных. Большинство из них оказались ветеринарами. При этом женщины ответили ненамного лучше мужчин, а молодые люди — чуть лучше, чем пожилые.

Ученые пришли к выводу, что люди по-разному относятся к собака и кошкам именно потому, что плохо понимают кошек. Собака, как правило, это член семьи, а кошка — просто существо, которое живет рядом.

Ранее мы писали, что умерла Лил Баб — знаменитая кошка с высунутым языком.