У нее был остеомиелит.

Утром 1 декабря в возрасте 8 лет умерла Лил Баб — знаменитая кошка с высунутым языком. Об этом сообщил ее хозяин Майк Бридавски в Instagram.

У животного диагностировали остеомиелит — воспалительное поражение костного мозга гнойного характера, переходящее в зону кости и надкостницы. Это заболевание является причиной расплавления и разрушения костей с формированием абсцессов и свищей.

Лил Баб родилась с генетическими мутациями — у нее не было зубов. Из-за этого ее язычок вечно свисал изо рта так, как будто она дразнилась. Из-за дварфизма кошка выглядела как котенок, хотя в июне 2019 года она отпраздновала свой 8-й день рождения.

Необычная внешность животного с самого рождения привлекала внимание пользователей интернета. Первый пост в Instagram с фотографиями Лил Баб появился, когда ей было всего два месяца. К декабрю 2019 года у кошки было почти 2,5 млн подписчиков.

Лил Баб помогла собрать более 700 тысяч долларов, которые пошли на помощь животным. Кроме того, кошка стала лицом компании по изучению генетических мутаций. О жизни звезды Instagram сняли документальный фильм "Лил Баб и друзья". Ее хозяин Майк Бридавски выпустил концептуальный музыкальный альбом от лица своего питомца.

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Фото: Instagram / Lil BUB

Видео: YouTube / Lil BUB