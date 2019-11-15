В США спасли щенка с хвостом на лбу

Щенка с хвостиком на голове назвали Нарвал.

В США спасли щенка с хвостом на голове.

В один из приютов для животных в США в штате Миссури принесли рыжего щенка, у которого на лбу растет хвост, сообщает CNN. У малыша были обморожены лапки. Лапы подлечили, в остальном щенок абсолютно здоров и хвост на лбу никак не мешает его развитию и образу жизни. В хвостике на голове нет костей, и щенок им не машет.

В своем аккаунте приют разместил фото и видео со щенком, которого назвали Нарвал. Щенок всех умилил, и многие захотели взять к себе этого необыкновенного песика. Но сотрудники приюта пока не торопятся отдавать его. Они хотят, чтоб щенок немного подрос, убедиться в его правильном развитии и только потом отдать в очень хорошие руки.

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Фото и видео: Instagram