В США в приюте кота посадили в "одиночку", потому что он выпускал своих собратьев

В одном из кошачьих приютов в США кот по кличке Квилти попал в одиночное заключение.
Кот по кличке Квилти стал знаменитым на всю страну из-за его способности открывать любые двери. Шестилетний кот когда-то жил в своем доме и дружил с хозяйскими собаками, сообщает издание ladbible.com. Но кот часто выпускал собак к огорчению хозяев, и они отдали Квилти в приют. Квилти очень застенчив, прекрасно ладит с собаками, людьми и любыми закрытыми дверями. Кот настолько умен, что справляется с любой закрытой дверью.
В приюте, куда попал Квилти, он регулярно открывал двери и выпускал своих собратьев. За эти проступки кот был помещен в отдельное помещение. В соцсетях организовали целое движение "Свободу Квилти", где пользователи требуют вернуть кота к другим животным.
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Фото и видео: Instagram/free_quilty
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