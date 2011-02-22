В Петербурге треть многоквартирных домов проверена к началу отопительного сезона

По состоянию на июль 2025 года техническую готовность подтвердили 33% жилого фонда города.

В Санкт-Петербурге продолжается активная подготовка жилого фонда к отопительному сезону. По информации "Петербургского дневника", на начало июля 33% многоквартирных домов подтвердили свою техническую готовность.

В текущем году к отопительному периоду предстоит подготовить 24 338 жилых зданий — на 84 объекта больше, чем годом ранее, что связано с вводом в эксплуатацию новых домов.

Наивысшие показатели подготовки зафиксированы в Петроградском (46,86%), Петродворцовом (45,98%), Курортном (44,62%) и Приморском (44,23%) районах. При этом Центральный район с результатом 30,15% отстаёт от графика.

Для обеспечения бесперебойной работы инженерных систем — отопления, электроснабжения, водоснабжения и газоснабжения — в составе управляющих организаций сформировано 327 аварийных бригад и дополнительно привлечено 160 мобильных групп, способных работать в условиях повышенной нагрузки.

В рамках подготовительных мероприятий осуществляется как текущий, так и капитальный ремонт. Уже отремонтированы фасады 2103 зданий (45,8% от запланированного объёма), заменено 248 тысяч погонных метров теплотрасс (69,3%), а также обновлены кровли 1247 домов (59,7%).

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