Каждый второй иск об отцовстве в Петербурге подтверждает отсутствие родства

За первое полугодие 2025 года суды рассмотрели 13 из 125 заявлений, в 10 случаях мужчины не являлись биологическими отцами.

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга обнародовала статистику по делам об установлении отцовства. За первые шесть месяцев 2025 года в городские суды поступило 125 соответствующих исков, из которых на данный момент рассмотрено только 13.

Согласно судебным решениям, лишь в трех случаях генетическая экспертиза подтвердила биологическое родство. В остальных десяти рассмотренных делах мужчины не являлись отцами детей, указанных в свидетельствах о рождении.

Руководитель пресс-службы Дарья Лебедева отметила, что в 2024 году суды Петербурга рассмотрели 160 аналогичных дел. В 138 случаях (86%) отцовство не подтвердилось, в 17 (11%) - подтвердилось частично, и только в 5 (3%) - полностью.

Динамика показывает снижение количества подобных исков по сравнению с прошлым годом, когда за аналогичный период было подано свыше 210 заявлений. Однако процент подтверждения отцовства остается стабильно низким.

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