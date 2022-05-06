Витебский мост закроют для ремонта с 11 по 28 июля

Временные ограничения связаны с обновлением дорожного покрытия через реку Волковку.

В Санкт-Петербурге с 10 июля вводятся временные ограничения движения на двух важных транспортных объектах. На Сестрорецком путепроводе ремонт дорожного покрытия продлится до 8 сентября, что потребует перекрытия части проезжей части.

Параллельно с 11 по 28 июля будут проводиться работы по обновлению дорожного полотна на Витебском мосту через реку Волковку. В этот период движение транспорта по мосту будет ограничено.

Городские власти просят водителей заранее планировать альтернативные маршруты и учитывать возможные задержки при передвижении по указанным участкам дорожной сети. Информация о точных схемах организации движения будет опубликована дополнительно.

Ранее сообщалось, что в Петербурге обновят фасады 260 многоквартирных домов в 2025 году.

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