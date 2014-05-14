В Петербурге обновят фасады 260 многоквартирных домов в 2025 году

Работы охватят как исторические здания, так и современные постройки, включая комплексную реставрацию фасадов и повышение энергоэффективности.

В Санкт-Петербурге в 2025 году планируется капитально отремонтировать фасады 260 многоквартирных жилых домов. Об этом сообщили в пресс-службе Жилищного комитета города. На сегодняшний день работы завершены более чем на 90% на девяти объектах.

Председатель Жилищного комитета Денис Удод подчеркнул: "Капремонт фасадов – это не только вопрос визуальной привлекательности, но и меры по повышению уровня безопасности, улучшению условий проживания и энергоэффективности домов.

Капитальный ремонт фасадов – это не только эстетика, но и забота о безопасности и комфорте жителей, энергоэффективности жилищного фонда. Председатель Жилищного комитета Денис Удод

Программа охватывает как объекты культурного наследия в исторической части Петербурга, так и дома советской постройки и современные жилые здания. Каждый проект разрабатывается с учетом технического состояния здания и его архитектурной ценности. Для исторических зданий проводится реставрация фасадной лепнины, декоративных элементов и штукатурного слоя.

Фасады типовых домов обновляют по иной технологии – плитку заменяют штукатуркой, выполняется герметизация швов между панелями для повышения тепловой защиты. При ремонте высотных зданий используются подъемные механизмы.

Всего 96 фасадов из общего числа требуют комплексного восстановления с реставрацией декоративных компонентов. Работы выполняются поэтапно, чтобы минимизировать неудобства для жильцов и обеспечить высокое качество выполнения.

Ранее жителям Петербурга показали, как выглядит Екатерингофский мост после ремонта.

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