Петербург и Минкультуры разработают план возрождения киностудии "Ленфильм"

Власти Санкт-Петербурга совместно с Министерством культуры Российской Федерации приступили к формированию плана по восстановлению киностудии "Ленфильм". Работы ведутся в рамках соглашения, подписанного на Петербургском международном экономическом форуме в 2025 году.
Губернатор Александр Беглов и председатель Законодательного собрания города Александр Бельский посетили киностудию, чтобы обсудить детали предстоящей модернизации. Встреча началась с церемонии возложения цветов к памятнику сотрудникам студии, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Затем делегация осмотрела производственные помещения: съемочные павильоны, монтажные и звукозаписывающие цеха, а также коллекцию ретро-автомобилей, использовавшихся в фильмах.
По словам Беглова, "Ленфильм" является значимым элементом культурного наследия страны. В сотрудничестве с Минкультуры разрабатывается поэтапная стратегия по возвращению студии её исторической роли центра патриотического кинематографа.
Генеральный директор студии Надежда Андрюшенко подчеркнула, что "Ленфильм" сохраняет высокий творческий уровень и открыт для новых проектов. В ближайшие годы ожидается запуск крупных кинопроизводств, продолжающих традиции легендарной киностудии.
Ранее Бондарчук рассказал, что долги у "Ленфильма" закрыты.
Фото: Piter.tv
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