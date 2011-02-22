Петербург и Минкультуры разработают план возрождения киностудии "Ленфильм"

На базе договоренностей, достигнутых на ПМЭФ-2025, стороны начали совместную работу над дорожной картой по обновлению киностудии.

Власти Санкт-Петербурга совместно с Министерством культуры Российской Федерации приступили к формированию плана по восстановлению киностудии "Ленфильм". Работы ведутся в рамках соглашения, подписанного на Петербургском международном экономическом форуме в 2025 году.

Губернатор Александр Беглов и председатель Законодательного собрания города Александр Бельский посетили киностудию, чтобы обсудить детали предстоящей модернизации. Встреча началась с церемонии возложения цветов к памятнику сотрудникам студии, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Затем делегация осмотрела производственные помещения: съемочные павильоны, монтажные и звукозаписывающие цеха, а также коллекцию ретро-автомобилей, использовавшихся в фильмах.

По словам Беглова, "Ленфильм" является значимым элементом культурного наследия страны. В сотрудничестве с Минкультуры разрабатывается поэтапная стратегия по возвращению студии её исторической роли центра патриотического кинематографа.

Генеральный директор студии Надежда Андрюшенко подчеркнула, что "Ленфильм" сохраняет высокий творческий уровень и открыт для новых проектов. В ближайшие годы ожидается запуск крупных кинопроизводств, продолжающих традиции легендарной киностудии.

Ранее Бондарчук рассказал, что долги у "Ленфильма" закрыты.

Фото: Piter.tv