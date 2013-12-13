Бондарчук рассказал, что долги у "Ленфильма" закрыты

Бондарчук сообщил, что программа развития "Ленфильма" одобрена, "золотая коллекция" возвращается на студию, также на студии организовывается площадка "Дебют".

Федор Бондарчук, председатель совета директоров студии, сообщил, что долги у "Ленфильма" закрыты. Об этом он рассказал в субботу, 2 октября, в рамках совещания по вопросам развития киностудии, которое прошло в правительстве РФ.

По словам режиссера, у него сегодня большой праздник, "потому что мы долгие годы к этому шли. Сейчас я могу говорить о том, что все проблемы с "Ленфильмом" закрыты". Он также добавил, что на студии активно заработал новый совет директоров.

Бондарчук сообщил, что программа развития "Ленфильма" одобрена, "золотая коллекция" возвращается на студию, также на студии организовывается площадка "Дебют".

Напомним, киностудия "Ленфильм" планировала погасить долги перед банком ВТБ до начала осени. На конец марта киностудия должна была еще 631 миллион рублей.

Ранее rиностудия "Ленфильм" создаст фонд поддержки дебютных кинокартин.

Фото: Piter.tv