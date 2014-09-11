Киностудия “Ленфильм” создаст фонд поддержки дебютных кинокартин

Киностудия планирует содействовать в создании разножанровых фильмов.

Петербургская киностудия "Ленфильм" планирует создать фонд производства дебютных кинокартин. Об этом во вторник, 4 мая, в ходе пресс-конференции рассказал директор киностудии Фёдор Щербаков.

Председатель совета директоров киностудии Федор Бондарчук отметил, что на поддержку и развитие молодых кинорежиссёров будут выделяться денежные средства, в том числе и от проката картин "Золотой коллекции". Бондарчук не исключает, что годовой бюджет фонда может составить 250 млн. рублей.

Киностудия планирует содействовать в создании разножанровых фильмов. Которые, в свою очередь, будут иметь потенциал не только в прокате, но и на международных кинофестивалях.

Ранее мы писали, что "Ленфильм" планирует погасить долги перед банком ВТБ до начала осени. На сегодняшний день долги киностудии сократились на 70%.

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