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Киностудия “Ленфильм” создаст фонд поддержки дебютных кинокартин
Сегодня, 10:31
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kraratau27

Киностудия “Ленфильм” создаст фонд поддержки дебютных кинокартин

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Киностудия планирует содействовать в создании разножанровых фильмов.

Петербургская киностудия "Ленфильм" планирует создать фонд производства дебютных кинокартин. Об этом во вторник, 4 мая, в ходе пресс-конференции рассказал директор киностудии Фёдор Щербаков. 

Председатель совета директоров киностудии Федор Бондарчук отметил, что на поддержку и развитие молодых кинорежиссёров будут выделяться денежные средства, в том числе и от проката картин "Золотой коллекции". Бондарчук не исключает, что годовой бюджет фонда может составить 250 млн. рублей. 

Киностудия планирует содействовать в создании разножанровых фильмов. Которые, в свою очередь, будут иметь потенциал не только в прокате, но и на международных кинофестивалях. 

Ранее мы писали, что "Ленфильм" планирует погасить долги перед банком ВТБ до начала осени. На сегодняшний день долги киностудии сократились на 70%. 

Фото: pixabay.com

 

Теги: кинематограф, ленфильм
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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соловарьа светозара
Сегодня 11:31

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