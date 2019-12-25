"Ленфильм" планирует погасить долги до начала осени

На сегодняшний день долги киностудии сократились на 70%.

Во вторник, 4 мая, стало известно, что киностудия "Ленфильм" планирует погасить долги перед банком ВТБ до начала осени. Об этом гендиректор "Ленфильма" Федор Щербаков заявил 78.ru.

На сегодняшний день долги киностудии сократились на 70%. Разрабатывается стратегия по развитию на ближайшие три года. Щербаков подчеркнул, что несмотря на влияние пандемии и длительный перерыв, который сказывается и сейчас, киностудия продолжает работать в обычном режиме.

Напомним, в конце марта Щербаков сообщил, что студия выплатит все долги к середине следующего года. На тот момент киностудия должна была еще 631 миллион рублей. До этого Щербаков отметил, что риск банкротства миновал, потому как студия почти выплатила банковскую задолженность суммой 2,2 миллиарда, а также на 50% – долги по ЖКХ.

До сентября 2020 года обязанности гендиректора несколько месяцев исполняла Инесса Юрченко. В сентябре 2020 года этот пост занял Федор Щербаков

Ранее Piter.tv писал, что Лазарев не верит в победу Манижи на конкурсе "Евровидение-2021". Он назвал две причины, из-за которых певица проиграет.

Фото: Piter.tv