Глава "Ленфильма" заявил о погашении большей части долгов студии

Студия должна еще 631 миллион рублей.

Во вторник, 30 марта, генеральный директор киностудии "Ленфильм" Фёдор Щербаков сообщил, что студия выплатит все долги к середине следующего года. Об этом пишет ТАСС.

На данный момент киностудия должна еще 631 миллион рублей. До этого Щербаков отметил, что риск банкротства миновал, потому как студия почти выплатила банковскую задолженность суммой 2,2 миллиарда, а также на 50% – долги по ЖКХ.

Помимо этого в "Ленфильме" обновится совет директоров.

Ранее мы писали, что вице-губернатор Борис Пиотровский войдет в совет директоров "Ленфильма".

Фото: Piter.TV