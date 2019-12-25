Вице-губернатор Борис Пиотровский войдет в совет директоров "Ленфильма"

Чиновник побывал на экскурсии в киностудии.

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский станет членом совета директоров киностудии "Ленфильм", сообщили в Смольном.

По словам генерального директора студии Федора Щербакова, вопрос о вступлении Пиотровского в совет почти решили. Осталось собрать необходимые документы. Предполагается, что техническая часть вопроса решится за полторы недели. Сам чиновник отметил, что его многое связывает с "Ленфильмом", поэтому он будет рад поработать на киностудии. Пиотровский рассказал, что когда-то снимал здесь клипы. В планах развивать студию как точку притяжения петербуржцев и кинопроизводителей.

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Фото: Piter.TV