Петербург готовится к Международному культурному форуму в ноябре

Городское правительство объявило тему нового форума.

Петербург готовится к девятому Международному культурному форуму, который пройдет в очном формате с 11 по 13 ноябре 2021 года. Как сообщила пресс-служба городского правительства, форум будет посвящён теме культурных кодов новой реальности.

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что из-за пандемии в городе жизнь музеев, театров, библиотек не прекратилась и перешла в интернет. Осмысление этого уникального опыта на площадках форума может дать старт новым ярким проектам, отметил градоначальник.

В 2021 году программа форума будет представлена 14 тематическими секциями. Предполагается, что во главе их встанут глава Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, народные артисты России Борис Эйфман и Николай Цискаридзе, худрук Александринского театра Валерий Фокин, директор ГМЗ "Гатчина" Василий Панкратов, ректор Санкт-Петербургской Академии художеств Семен Михайловский, ректор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Кропачев и другие видные деятели петербургской культуры.

Форум в 2020 году не состоялся из-за пандемии коронавируса. Весной из-за пандемии на 2021-й год пришлось перенести XXIV Петербургский международный экономический форум.

Международный юридический форум в Петербурге пройдёт с 18 по 22 мая в онлайн-формате.

Фото: Piter.tv