На Дворцовой площади 16 ноября выступят Zivert, The Hatters и Dabro

Вход на концерт свободный.

Стало известно, кто выступит 16 ноября на Дворцовой площади в рамках Форума объединенных культур. Об этом сообщили организаторы Культурного форума.

В Петербурге 16-18 ноября Санкт-Петербургский международный культурный форум ‒ Форум объединенных культур. Специальным подарком городу от организаторов Форума станет бесплатный концерт на Дворцовой площади 16 ноября, который объединит участников Форума, гостей и жителей Северной столицы. На концерте выступят Zivert, The Hatters и Dabro.

Начало концерта – 18.00. Вход на Дворцовую площадь для зрителей будет открыт за час до начала мероприятия. Возрастное ограничение – 16+.

Ранее Культурный форум в Петербурге объявил программу.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: ВКонтакте/ Zivert