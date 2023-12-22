Международный культурный форум состоится в Петербурге в сентябре

Ранее стало известно о том, что мероприятие планировали перенести в Кронштадт.

В сентябре 2024 года в Петербурге пройдет Международный форум объединенных культур. Об этом пишет "РИА Новости" 13 февраля, ссылаясь на министра культуры РФ Ольгу Любимову.

Считаю, что для формирования общей культурной повестки будущего необходимо использовать все профильные площадки. Поэтому также хотела бы пригласить всех участников на еще одно традиционное мероприятие – Cанкт-Петербургский международный форум объединенных культур. Ольга Любимова, министр культуры РФ

Ранее стало известно о том, что мероприятие планировали перенести в Кронштадт.

Фото: Piter.TV