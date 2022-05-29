Путин обсудил с Минкультом введение квот на прокат зарубежных фильмов в России

Поддержка отечественного кинематографа нужна, но пока зарубежные "картины не спешат возвращаться".

Президент России Владимир Путин на встрече с главой Минкультуры Ольгой Любимовой подтвердил получение обращений от деятелей кино о введении квот на прокат зарубежных фильмов в России. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"Прокат иностранных фильмов, квоты и так далее. Знаете, да, проблемы эти? Письма пишут наши уважаемые деятели культуры и кино" Владимир Путин

Министр культуры подтвердила необходимость поддержки российского кинематографа, отметив, что пока зарубежные фильмы не спешат возвращаться, но со временем помощь российскому кинематографу в этом направлении будет необходима. На уточняющий вопрос Путина о поддержке предложений деятелей культуры Любимова ответила утвердительно.

Инициатива о квотировании зарубежного кино ранее была предложена председателем Союза кинематографистов РФ Никитой Михалковым. В своем письме президенту в марте 2025 года он предлагал ввести входной взнос в 5 млн рублей для рассмотрения зарубежных картин в России и направлять 10% от проката западных фильмов на рефинансирование национального кино. Также предлагалось организовать принцип "единого окна" для входа на рынок российского кинопроката.

Как отмечал Михалков в выступлении в Госдуме в июне, президент поддержал идею, поставив на письме соответствующую резолюцию. Предлагаемые меры направлены на защиту российского кинематографа от потенциального возвращения зарубежной кинопродукции на экраны страны.

Ранее Piter.TV сообщал, что Путин наградил орденом Почета коллектив Федерации дзюдо Петербурга.

Фото: kremlin.ru