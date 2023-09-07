Путин наградил орденом Почета коллектив Федерации дзюдо Петербурга

Это важное признание для организации, которая была создана в 1993 году.

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении коллектива Федерации дзюдо Санкт-Петербурга орденом Почёта. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Высокая награда присуждена "за большой вклад в развитие и популяризацию дзюдо в Российской Федерации". Федерация дзюдо Северной столицы была образована в 1993 году и на протяжении более 30 лет ведёт активную работу по развитию этого вида спорта. Орден Почёта является признанием многолетней системной работы коллектива федерации по развитию спортивной инфраструктуры, подготовке чемпионов и пропаганде здорового образа жизни среди петербуржцев.

За годы работы организация воспитала множество спортсменов, добившихся высоких результатов на всероссийских и международных соревнованиях. В настоящее время Федерацию дзюдо возглавляет Михаил Рахлин. Под его руководством успешно реализуются программы по подготовке спортсменов, проведению соревнований различного уровня и популяризации дзюдо среди различных категорий населения.

Фото: kremlin.ru