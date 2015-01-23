Культурный форум в 2024 году могут перенести в Кронштадт

Есть надежда на то, что к началу следующего форума вся территория "Остров фортов" будет доделана.

Художественный руководитель Михайловского театра, директор МХАТ имени Горького, директор Санкт-Петербургского культурного форума Владимир Кехман заявил о том, что в следующем году мероприятие может пройти в Кронштадте.

Как рассказал Кехман, в Кронштадте есть большая площадь – 80 тысяч м2. Также есть надежда на то, что к началу следующего форума вся территория "Остров фортов" будет доделана.

Надеюсь, Михаил Борисович не обидится, но у нас есть альтернативы. Думаю, что на фоне атомной лодки это будет сенсация. Владимир Кехман

Руководитель проекта "Остров фортов" Ксения Шойгу рассказала, что в конгрессно-выставочном комплексе общая площадь составляет порядка 68 тысяч м2, есть переговорные, конференц-залы, в том числе большой зал на 300 человек с огромным экраном.

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Фото: ВКонтакте/ Культурный форум