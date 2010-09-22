Глава Минкультуры: "Россия запустит международный конкурс "Интервидение"

К конкурсу хотят допустить все страны.

Министр культуры Ольга Любимова на встрече с главами официальных зарубежных делегаций на IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме сообщила о плане создания международного музыкального конкурса "Интервидение". Об этом сообщил "Интерфакс".

Любимова заявила, что Россия предлагает создать открытый Евразийский кинофестиваль и кинопремию, а также музыкальный конкурс "Интервидение.

Как позднее подробнее рассказал гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст, к конкурсу будут допускаться все страны, без политических ограничений.

Ранее внук Шарля де Голля на форуме в Петербурге признался в любви культуре России.

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