Пьер де Голль отметил, что во Франции "любят музыкантов, театралов и писателей" России.

Пьер де Голль, инвестор, общественный деятель и внук первого президента Франции Шарля де Голля, посетил IX Санкт-Петербургский международный культурный форум. Об этом пишет "Петербургский дневник" 16 ноября.

По словам Пьера де Голля, Запад "постоянно сталкивается с деконструкцией традиционных ценностей, которые создают самобытность разных народов".

Этот человек-потребитель не имеет потребности в духовности, он потерял универсальные ценности. Нам приходится сталкиваться с этим в прессе, которая используется как конструкт для продвижения единого типа мышления. Мне часто задают вопросы о российской культуре. Ее стирают, сокращают присутствие на Западе. Пьер де Голль, общественный деятель Франции

Кроме того, Пьер де Голль отметил, что во Франции "любят музыкантов, театралов и писателей" России.

XIX Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет в Северной столице по 18 ноября. На форуме состоятся как деловые, так и культурные мероприятия.

Фото: Российское историческое общество (Александр Шалгин)