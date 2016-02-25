На форуме в Петербурге Путин одобрил идею депутатов об ограничении использования иностранных слов

Возглавила группу инициаторов-депутатов председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.

В ходе IX Санкт-Петербургского международного культурного форума президент РФ Владимир Путин поддержал проект депутатов "Единой России" об ограничении использования иностранных слов в публичном пространстве. Об этом пишет ТАСС 17 ноября.

Основными посылами инициативы являются "защита русского языка и ограничение использования англицизмов, иностранных слов на всей территории России и, прежде всего, в публичном пространстве".

Конечно, поддержим ваш законопроект. Я просто не знаю детали, но посмотрим, конечно. Владимир Путин, президент РФ

Возглавила группу инициаторов-депутатов председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская. В своем обращении к президенту она отметила, что ранее профильные ведомства не поддерживали проект. Елена Ямпольская заверила, что в законопроекте "нет никаких крайностей, никакого абсурда", и "никто, естественно, не говорит о запрете иностранных языков".

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Фото: сайт Кремля