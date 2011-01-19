Путин на форуме в Петербурге рассказал о причинах напряженности в мире

Культурный форум в Петербурге стартовал 16 ноября и завершится уже завтра, 18 ноября.

На IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме президент РФ Владимир Путин рассказал, что является причиной увеличения конфликтного потенциала в мире. Слова главы государства приводит ТАСС 17 ноября.

Владимир Путин отметил, что главнейшая причина напряженности в мире – претензия "отдельных стран" на культурную исключительность. Кроме того, президент указал на стремление этих государств подвергнуть все народы унификации "по собственному шаблону".

Такая вульгарная глобализация и, добавлю, культурная экспансия обернулись подавлением и обеднением культур, многократно умножили конфликтный потенциал. Владимир Путин, президент РФ

Культурный форум в Петербурге стартовал 16 ноября и завершится уже завтра, 18 ноября. Ранее министр культуры Палестины не смог посетить мероприятие из-за военного конфликта.

Фото: сайт Кремля