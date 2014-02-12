Министр культуры Палестины не смог приехать на Культурный форум в Петербурге из-за военного конфликта

Министр культуры Палестины не смог посетить петербургский культурный форум из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Министр культуры Палестины Атеф Абу Сейф не смог присутствовать на петербургском культурном форуме из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова его заместителя Мохаммеда Худура в рамках Культурного форума в Петербурге.

Худур выразил благодарность России за приглашение на конференцию и за поддержку палестинской культуры в сложные времена. Он также выразил надежду на то, что международное сообщество окажет помощь Палестине в свете текущих событий.

Ранее сообщалось, что Культурный форум в 2024 году могут перенести в Кронштадт.

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