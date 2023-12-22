Госдеп: ХАМАС не место в будущем политическом устройстве Палестины

Мэттью Миллер оценил возможное урегулирование на Ближнем Востоке.

В американском внешнеполитическом ведомстве считают, что радикальное движение ХАМАС не может быть частью будущего политического устройства Палестины. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Госдепе США поделился официальный представитель Мэттью Миллер. Иностранный дипломат отрицательно ответил на вопрос СМИ о том, может ли боевики Ближнего Востока участвовать в политическом процессе определения будущего страны.

Конечная долгосрочная цель обеспечения безопасности Израиля может быть достигнута посредством не только военной кампании, но и посредством какого-то политического решения с палестинским народом. ХАМАС - жестокая террористическая организация, которая совершала террористические акты задолго до 7 октября... Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

В Госдепе рассказали прессе о том, что члены ХАМАС совершили отвратительные нападения 7 октября прошлого года поэтому руководители движения не имеют никакого права на политическое участие в Палестине.

Госдеп: резолюция СБ ООН не налагает новых обязательств на Израиль и ХАМАС.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State