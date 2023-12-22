Госдеп: резолюция СБ ООН не налагает новых обязательств на Израиль и ХАМАС

Мэттью Миллер оценил слова Линды Томас-Гринфилд.

Резолюция Совета Безопасности Всемирной организации не налагает новых международных обязательств на стороны регионального конфликта на Ближнем Востоке, а ситуация в секторе Газа будет урегулирована путем переговоров между Израилем и руководством радикального движения ХАМАС. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Госдепе США поделился официальный представитель Мэттью Миллер.

Мы всегда считали, что путь к прекращению огня и освобождению заложников - это путь через переговоры между Израилем и ХАМАС, проводимые при содействии третьих стран и в которых участвуют Соединенные Штаты, а не через процесс в ООН. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Иностранный чиновник пояснил, что когда американский постпред в ООН говорит о том, что резолюция Совбеза не является обязательной к исполнению, то в Вашингтоне имеют в виду, что документ не налагает никаких новых обязательств на стороны конфликта, как ранее это делали другие резолюции СБ, предусматривающие санкции или выдвигающие конкретные требования.

В США снова передадут РФ информацию о потенциально возможном теракте.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State