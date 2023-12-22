В Госдепе США надеются, что действия террористов не будут успешными нигде на планете.

Американская администрация при президенте Джо Байдене вновь передадут российскому руководству разведывательную информацию о возможном теракте на территории РФ в том случае, если она у них появится. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер. Чиновник заметил, что в начале марта власти США отправляли в Кремль сведения о готовящемся нападении в столице. При этом Госдеп полагает, что киевский режим никак не причастен к преступлению в Красногорске.

Если в будущем у нас будут разведданные, такие как разведданные, которые у нас были относительно этого нападения, мы, конечно, предоставим их российскому правительству, потому что мы не хотим, чтобы террористические атаки были успешными где-либо в мире. Мы не хотим, чтобы народ страдал. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа

Мэттью Миллер дополнительно повторил сделанное ранее координатором по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джоном Кирби заявление о том, что в Белом доме не будут оказывать Москве какую-либо помощь в сфере безопасности в связи с терактом в подмосковном концертном зале "Крокус сити холл".

Госдеп заявил о поддержке "формулы мира" Киева.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State