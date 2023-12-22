Госдеп заявил о поддержке "формулы мира" Киева

В США прокомментировали речь главы Святого престола в Ватикане.

В американском внешнеполитическом ведомстве поддерживают "формулу мира", выработанную киевским режимом и президентом Владимиром Зеленским. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер. Иностранный чиновник отреагировал на просьбу СМИ оценить призыв Папы Римского Франциска к началу мирного переговорного процесса по поводу кризисной ситуации в регионе.

Как я видел, Ватикан затем прояснил эти комментарии. Разумеется, мы поддерживаем право Украины на самооборону. Мы вновь и вновь говорили, что ничего, касающегося Украины, не будет делаться без Украины. Поддерживаем ее "формулу мира". Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

В США добавили, что для начала мирного процесса урегулирования украинского кризиса требуется прекращение нападений со стороны российского лидера Владимира Путина, остановка попыток занять и удержать украинскую территорию, а также согласие на переговоры. Мэттью Миллер полагает, что до сих пор Москва не готова таким образом.

Слова Миллера о политике США удивили американского журналиста на брифинге.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State