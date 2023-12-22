Слова Миллера о политике США удивили американского журналиста на брифинге

В Госдепе рассказали о том, что не поддерживают насильственную смену власти в Африке.

Высказывание Мэттью Миллера о том, что а американском внешнеполитическом ведомстве не поддерживают недемократические изменения в иностранных правительствах, вызвало удивление у одного из журналистов пула Госдепа. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа. Чиновник отметил, что Вашингтон не поддерживает насильственные изменения, проводимые на территории Африки или в других регионах мира. После такого заявления корреспондент уточнил позицию Госдепа.

Секунду, США не поддерживают насильственные и недемократические изменения в Африке и где-либо еще?. журналист

Мэттью Миллер лишь подтвердил свои слова и завершил брифинг.

Госдеп не стал комментировать выдачу МУС ордеров на арест военачальников РФ.

Фото и видео: YouTube /U.S. Department of State