Госдеп не стал комментировать выдачу МУС ордеров на арест военачальников РФ

Мэттью Миллер рассказал о судьбе Соколова и Кобылаша.

В американском внешнеполитическом ведомстве воздержались от комментариев по выдаче Международным уголовным судом (МУС) ордеров на арест командующего дальней авиацией России, генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша, а также командующего Черноморским флотом страны, адмирала Виктора Соколова. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер. Чиновник отметил, что власти США поддерживают проведение расследований в отношении украинского кризиса.

"Мы не высказываемся по каждому действию и этапу расследования, будучи частью этих расследований. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что МУС опубликовал пресс-релиз, в котором сообщил о выдаче ордеров на арест россиян Кобылаша и Соколова. В документе упоминается о том, что оба военачальника якобы несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности. Эти деяния, по данным МУС, совершались в ходе регионального конфликта на Украине.

США верят, что у Украины заготовлены военные "сюрпризы" для РФ.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State