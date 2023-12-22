Мэттью Миллер рассказал о том, что ВСУ может выиграть у противников на поле боя.

В американском внешнеполитическом ведомстве верят, что у Вооруженных сил Украины заготовлены военные сюрпризы для России, поэтому в Вашингтоне ждут результатов на поле боя для армии киевского режима. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер. Иностранный дипломат не стал раскрывать конкретные детали о том, о каких именно сюрпризах он говорит. Он напомнил СМИ о том, что в прошлом украинские силы одерживали значительные победы в сражениях.

Мы считаем, что у Украины есть план, который они могут реализовать, чтобы добиться побед. Так что мы верим, что у них есть в запасе несколько сюрпризов. Мы с нетерпением ждем результатов. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

США заявили, что не будут повышать боеготовность ядерных сил на фоне заявлений Путина.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State