В американском внешнеполитическом ведомстве верят, что у Вооруженных сил Украины заготовлены военные сюрпризы для России, поэтому в Вашингтоне ждут результатов на поле боя для армии киевского режима. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер. Иностранный дипломат не стал раскрывать конкретные детали о том, о каких именно сюрпризах он говорит. Он напомнил СМИ о том, что в прошлом украинские силы одерживали значительные победы в сражениях.
Мы считаем, что у Украины есть план, который они могут реализовать, чтобы добиться побед. Так что мы верим, что у них есть в запасе несколько сюрпризов. Мы с нетерпением ждем результатов.
Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США
США заявили, что не будут повышать боеготовность ядерных сил на фоне заявлений Путина.
Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State
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