США заявили, что не будут повышать боеготовность ядерных сил на фоне заявлений Путина

Мэттью Миллер оценил слова президента РФ в послании к Федеральному собранию.

В американском внешнеполитическом ведомстве не намерены повышать уровень боеготовности собственных ядерных сил на фоне заявлений российского лидера Владимира Путина о том, что вмешательство стран коллективного Запада в региональный конфликт на Украине может привести к ядерному конфликту. Соответствующей информаций в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер. Чиновник осудил риторику иностранного президента. Он добавил, что власти США не намерены отправлять свои войска для поддержки армии киевского режима.

Мы не видим причин менять уровень боеготовности наших ядерных сил. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

В послании к Федеральному собранию в 2024 году Владимир Путин заявил, что противники Москвы должны помнить, что страна обладает оружием, способным поражать цели на их территории. Глава государства уточнил, что последствия для возможных интервентов в России будут гораздо трагичнее, чем в прошлые эпохи.

Госдеп уточнил слова о "хорошо известной" поддержке США своих союзников.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State