Мэттью Миллер отреагировал на слова СМИ о том, что США "бросают" союзников.

В американском внешнеполитичесмеом ведомстве были вынуждены уточнить позицию Вашингтона о "хорошо известной" поддержке со стороны США своих международных союзников после напоминания СМИ о том, сколько стран были брошены администрацией за последние десятилетия. В ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер заметил, что авторитет Америки касается выполнения договоренностей перед партнерами. Далее пресса напомнили, что страна "бросила" курдов, вьетнамцев, камбоджийцев и афганцев после того, как те получили обещания о поддержке. Корреспондент уточнил, что в США есть длительная история о том, как власти бросали союзников на геополитической арене.

Думаю, что когда речь идет о союзниках, а точнее, я говорю о наших союзниках по НАТО, я думаю, что история нашей поддержки понятна, а также понятна приверженность со стороны президента. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

В Госдепе считают, что Путин лично следит за конгрессом США.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State