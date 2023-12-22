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Госдеп: Путин лично следит за Конгрессом США

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Мэттью Миллер снова призвал законодателей отправить ВСУ военную помощь.

Американское внешнеполитическое ведомство выразило уверенность в том, что российский президент Владимир Путин лично следит за бездействием Конгресса США в вопросе согласования дополнительной помощи армии киевского режима. Соответствующей информаций в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами поделился официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер. Чиновник заметил, что сейчас не только противники, но и международные союзники Вашингтона наблюдают за процессом, который продолжается в связи неодобрением законодателями дополнительного финансирования Капитолийским холмом для армии киевского режима.

Я знаю, что наши противники пристально наблюдают за действиями конгресса, когда речь заходит об Украине. Самое важное, что президент Путин, я убежден, смотрит и ждет.

Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

В США не видят признаков того, что Россия готова применить ядерное оружие.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State 

Теги: владимир путин, всу, госдеп, конгресс, мэттью миллер
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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