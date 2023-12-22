В США не видят признаков того, что Россия готова применить ядерное оружие

Мэттью Миллер оценил мировую угрозу.

В американском внешнеполитическом ведомстве не видят признаков того, что Россия готовится применить собственное ядерное оружие. Соответствующей информаций в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами поделился официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер.

У США нет никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие, продолжим тщательно следить за этим. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Ранее в послании к Федеральному посланию российский президент Владимир Путин объявил о том, что опасные действия и высказывания политиков из стран коллективного Запада во внешней политике грозят мировым конфликтом с применением ядерного оружия, а также уничтожением цивилизации.

В Госдепе заявили, что следят за ситуацией в Приднестровье.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State