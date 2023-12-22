В Госдепе заявили, что следят за ситуацией в Приднестровье

Мэттью Миллер рассказал о том, что в США следят за региональными проблемами.

В Вашингтоне следят за ситуацией в непризнанном регионе Приднестровья. Американские специалисты призывают Кишинев и Тирасполь совместно работать над решением проблем. Соответствующей информаций в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами поделился официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер. Чиновник добавил, что в США также следят за российской деятельностью на территории. Таким образом спикер Госдепа ответил СМИ на вопрос о том, имеет ли отношение к проблемам региона "более агрессивная и дестабилизирующая роль России в Европе".

США решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Молдавии в пределах ее международно признанных границ. Мы продолжаем призывать Кишинев и Тирасполь к совместной работе и поиску решений насущных проблем. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что решение властей непризнанного Приднестровья об обращении за помощью к Москве было принято участниками съезда местных депутатов всех уровней. Данное мероприятие состоялось в Тирасполе по инициативе президента Вадима Красносельского.

Госдеп подтвердил, что у Вашингтона нет намерений отправлять войска на Украину.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State