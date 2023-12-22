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Госдеп подтвердил, что у Вашингтона нет намерений отправлять войска на Украину

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Мэттью Миллер заметил, что страны должны принимать самостоятельные решения.

Вашингтон подтвердил, что у властей нет намерений отправлять собственные войска на Украину для сражений против России. Соответствующей информаций в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами поделился официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер. Чиновник напомнил, что эта тема поднималась вчера на аналогичном мероприятии, там он с трибуны дал понять, что третьи страны должны сами решать, что им следует делать и как поступить.

От имени США Байден очень четко заявил, что не собирается вводить войска на Украину. И если вы слышали меня вчера, я ссылался на комментарий генерального секретаря НАТО, который очень четко дал понять.

Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента страны Энтони Блинкен отметил, что в этом вопросе нет каких-либо нюансов, которые он мог бы донести в публичном пространстве до СМИ. Мэттью Миллер добавил, что США не направляют военных на Украину, а Байден в течение двух лет говорит, что не будет посылать туда американские войска для участия в боевых действиях.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State

Теги: госдеп, мэттью миллер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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