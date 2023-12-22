Госдеп: требование гарантий по оружию распространяют не только на Израиль

Мэттью Миллер рассказал о подписанном меморандуме.

Требование письменных гарантий по соблюдению международного права при использовании американских вооружений распространяется не только на еврейское государство, но также на все страны, получающие военную помощь от Вашингтона. Соответствующей информаций в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами поделился официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер. Таким образом чиновник прокомментировал материал из издания Axios о том, что Белый дом требует от израильских коллег предоставить до середины марта 2024 года письменные гарантии. Эти обязательства предусматривают, что в стране будут соблюдать международное право при применении американских вооружений в секторе Газа. Они также должны разрешить доставку гуманитарной помощи на территорию палестинского анклава.

Существует порядок действий, применимый к любой стране, получающей военную поддержку от Соединенных Штатов, чтобы убедиться, что они ознакомились с требованиями меморандума и обозначенными в нем временными рамками. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

В Госдепе добавили, что в указанной публикации СМИ излагается содержание подписанного в начале февраля 2024 года президентом США Джо Байденом меморандума. В его тексте описывается процедура, применимая не только к Израилю, но и к другим государствам.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State