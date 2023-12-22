Мэттью Миллер не видел отчета МВФ по России.

Вашингтон не смог объяснить, почему темпы роста российской экономической системы, согласно Международному валютному фонду (МВФ), превышают в 2023 и 2024 годах аналогичные показатели стран - участниц "Большой семерки" (G7), которые ведут против Москвы санкционное давление Соответствующей информаций в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами поделился официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер. Чиновник ответил на вопрос СМИ о том, чем можно объяснить данные показатели и говорят ли они о том, что западные рестрикции не сработали.

Я не видел этого конкретного отчета. Но мы видели, что российский ВВП резко сократился после СВО из-за санкций и экспортного контроля, которые США и другие страны ввели против России. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

В январском обновлении к докладу 2024 года о перспективах развития мировой экономики эксперты из МВФ пересмотрели в сторону улучшения оценки экономического развития России. Специалисты прогнозируют рост ВВП страны на 2,6 процентов в нынешнем году.

Госдеп заявил о прогрессе в переговорах по введению гумпаузы в секторе Газа.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State