США продолжают изучать с G7 варианты использования замороженных активов РФ

Ведант Патель оценил взаимодействие с партнерами по вопросу предоставления российских средств Украине на восстановление страны.

Американское внешнеполитическое ведомство продолжает совместно с партнерами по "Большой семерке" (G7) прорабатывать варианты использования замороженных российских финансовых и имущественных активов. Соответствующей информацией поделился во время своего выступления на регулярном брифинге с журналистами в Госдепе США заместитель официального представителя Ведант Патель.

Что касается суверенных активов, мы продолжаем прорабатывать этот вопрос с нашими партнерами по G7. Мы изучаем, какие варианты и пути возможны в различных правовых и судебных системах, существующих в разных странах, составляющих нашу коалицию. Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США

Иностранный чиновник дополнительно не стал комментировать предупреждения заместителя российского министра иностранных дел Сергея Рябкова о возможном понижении статуса дипломатических отношений с Вашингтоном в случае принятия практических мер по конфискации замороженных российских активов.

Госдеп заявил, что не считает высказывания Нетаньяху вмешательством во внутренние дела США.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State