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Госдеп заявил, что не считает высказывания Нетаньяху вмешательством во внутренние дела США

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Ведант Патель оценил ситуацию с протестами в поддержку Палестины.

Американское внешнеполитическое ведомство не считает высказывания премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о массовых акциях протеста в поддержку Палестины в американских университетах вмешательством во внутренние дела своей страны. Соответствующей информацией поделился во время своего выступления на регулярном брифинге с журналистами в Госдепе США заместитель официального представителя Ведант Патель. В Вашингтоне не думают, что премьер еврейского государства призывал к подавлению массовых митингов в университетах США.

Я бы не стал приравнивать это к вмешательству... лидер может комментировать то, что считает нужным. Премьер-министр может выступать с любыми угодными ему комментариями. Мы же продолжим уделять внимание тому, что происходит в США..

Ведант Патель, зам-прессекретаря Госдепа США

Иностранный чиновник добавил, что власти США оставляют на усмотрение канцелярии Биньямина Нетаньяху любые пояснения относительно его комментариев.

Госдеп не стал призывать к международному расследованию по захоронению в Хан-Юнисе.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State

Теги: биньямин нетаньяху, ведант пател, ведант патель, госдеп, израиль
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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