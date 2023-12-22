Госдеп не стал призывать к международному расследованию по захоронению в Хан-Юнисе

Ведант Патель оценил действия Израиля по расследованию.

Американское внешнеполитическое ведомство не стало призывать к международному независимому расследованию из-за массового захоронения на территории медицинского комплекса "Насер", расположенного в городе Хан-Юнис в южной части сектора Газа. Соответствующей информацией поделился во время своего выступления на регулярном брифинге с журналистами в Госдепе США заместитель официального представителя Ведант Патель. Дипломат объяснил прессе, почему власти США не призывают к международному независимому расследованию по этим захоронениям.

Мы по-прежнему считаем эти сообщения крайне тревожными. <...> Мы призываем к тщательному расследованию. <...> Мы хотим, чтобы эти факты были изучены, и одновременно мы продолжаем добиваться от правительства Израиля дополнительной информации. Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа

В Госдепе отметили, что благодаря тщательному расследованию со стороны правительства еврейского государства власти в Вашингтоне смогут получить дополнительные ответы по теме.

Госдеп заявил о готовности принять меры против КНР за предполагаемую поддержку ОПК РФ.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State