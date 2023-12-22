Госдеп заявил о готовности принять меры против КНР за предполагаемую поддержку ОПК РФ

Ведант Патель рассказал о готовности давления на Пекин.

В американском внешнеполитическом ведомстве готовы принять дополнительные меры против китайских компаний, которые, согласно позиции Вашингтона, поддерживают российский оборонно-промышленный комплекс. Соответствующей информацией поделился во время своего выступления на регулярном брифинге с журналистами в Госдепе США заместитель официального представителя Ведант Патель. Иностранец полагает, что Пекин помогает Москва нарастить собственные объемы военного производства.

Мы вводили санкции в отношении соответствующих фирм в КНР. И мы готовы в случае необходимости сделать дальнейшие шаги". Мы считаем, что КНР поддерживает военные усилия России. Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США

Ведант Патель подтвердил сведения о том, что Вашингтон доводит до сведения Пекина свое мнение. В частности, обеспокоенности властей США передавались по дипломатическим каналам, в переговорах на уровне лидеров стран. Также информация дошла и до международных союзников и партнеров. Дополнительно в администрации издали исполнительный указ, нацеленный против банков в третьих странах, содействующих поддержке российской оборонно-промышленной базы.

Госдеп: США не консультируются с РФ по ситуации вокруг Ирана и Израиля.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State