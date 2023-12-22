Госдеп: США не консультируются с РФ по ситуации вокруг Ирана и Израиля

В американском внешнеполитическом ведомстве не проводят с Россией никаких консультаций, касающихся резкого обострения напряженности между Ираном и Израилем. Соответствующей информацией поделился во время своего выступления на регулярном брифинге с журналистами в Госдепе США заместитель официального представителя Ведант Патель. Иностранный чиновник таким образом отреагировал на вопрос СМИ о том, обсуждается ли Вашингтоном и Москвой кризис на Ближнем Востоке, связанный с конфликтом между еврейским государством и Ираном. Также пресса хотела узнать о том, играет ли российская сторона какую-либо посредническую роль в урегулировании проблемы.
Нет никаких консультаций, чтобы о них объявлять. Это вопрос Российской Федерации. Я ни о какой такой роли говорить не могу.
Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США
Напомним, что Тегеран в ночь на воскресенье совершил воздушный удар по Израилю с применением беспилотных летательных аппаратов и ракет. В Иране охарактеризовали данную операцию как ответ на уничтожение ЦАХАЛомв начале апреля семи старших офицеров элитных частей Вооруженных сил Ирана, в том числе двух генералов.
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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State
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