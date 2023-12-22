Госдеп: законопроект об иноагентах негативно отразится на пути Грузии в ЕС

Ведант Патель считает, что документ не соответствует ценностям ЕС.

Американске внешнеполитическое ведомство считает, что принятие в Грузии законопроекта об иностранных агентах негативно отразится на попытках республики вступить в Европейский союз. Соответствующей информацией поделился во время своего выступления на регулярном брифинге с журналистами в Госдепе США заместитель официального представителя Ведант Патель. Иностранный дипломат отметил, что в Вашингтоне выступают с призывом к властям из Тбилиси прислушаться к предупреждениям. Власти США полагают, что документ об иноагентах не подходит нормам и ценностям ЕС, что скажется на пути евроинтеграции страны.

В случае вступления этого закона в силу он может заклеймить организации гражданского общества, которые работают над тем, чтобы улучшить условия жизни грузинских граждан, а также СМИ, работающих в Грузии, чтобы информировать грузинских граждан. Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США

Госдеп отрицает, что Блинкен заблокировал заявление G7 с осуждением выборов президента РФ.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State