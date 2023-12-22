Госдеп отрицает, что Блинкен заблокировал заявление G7 с осуждением выборов президента РФ

Ведант Патель оценил материал издания La Repubblica.

В американском внешнеполитическом ведомстве отрицают, что государственный секретарь Энтони Блинкен выступил против публикации общего заявления Группы семи (G7) с осуждением прошедших на территории России президентских выборов. Соответствующей информацией поделился во время своего выступления на регулярном брифинге с журналистами в Госдепе США заместитель официального представителя Ведант Патель. Таким образом чиновник отреагировал на вопрос журналиста, связанный с публикацией с итальянской газете

Я не видел это сообщение. И я не считаю, что оно достоверно. Мы сделали ряд шагов в тесной координации с партнерами и самостоятельно, чтобы призвать к ответу РФ за ее действия и за посягательства на территориальную целостность и суверенитет Украины. Ведант Патель, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что авторы из La Repubblica со ссылкой на собственные источники сообщили читателям о том, что Энтони Блинкен заблокировал текст заявления "Большой семерки" с осуждением прошедших в РФ президентских выборов, подготовленный председательствующей в ней Италией. По версии европейского СМИ, такое решение дипломатом из Вашингтона было продиктовано желанием не давать повода Москве вмешиваться американские выборы, которые запланированы на ноябрь 2024 года.

США приступают к эвакуации своих граждан с Гаити.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State