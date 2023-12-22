США приступают к эвакуации своих граждан с Гаити

Ведант Патель рассказал о рейсах, организованных из Порт-о-Пренса в Санто-Доминго.

Аминистрация Белого дома приступает к массовой эвакуации американских граждан с территории Гаити, из города Порт-о-Пренс. Соответствующей информацией поделился во время своего выступления на регулярном брифинге с журналистами в Госдепе США заместитель официального представителя Ведант Патель. Иностранный чиновник пояснил прессе, что к текущему моменту около 1,6 тысячи граждан США связались с властями, сигнализировав им о своем стремлении воспользоваться возможностью возвращения домой.

Мы находимся в процессе организации чартерных рейсов на вертолетах из Порт-о-Пренса в Санто-Доминго, Доминиканская Республика, где присутствует персонал американского правительства для оказания консульской помощи. Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State