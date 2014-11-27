Госдеп не может начать процесс передачи дел команде Трампа без документов

Руководство американского внешнеполитического ведомства пока не приступило к процессу передачи дел переходной команде избранного президента-республиканца Дональда Трампа в связи с тем, что помощники нового главы государства все еще не подписали с Госдепом необходимые для этого документы. С подобным утверждением во время своего выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне выступил заместитель официального представителя американского внешнеполитического ведомства Ведант Патель. Иностранный чиновник добавил, что должностные лица из других ведомств поддерживают контакты с будущими преемниками.
Меморандум о взаимопонимании с Госдепартаментом не подписан, более широкий меморандум о взаимопонимании с Управлением по общим вопросам администрации не подписан. Я оставляю на усмотрение команды Трампа информирование о процессе.
Ведант Патель, пресс-секретарь Госдепа США
В Госдепе ушли от вопроса о контактах с Трампом по санкциям.
Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State
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