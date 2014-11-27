Госдеп не может начать процесс передачи дел команде Трампа без документов

Ведант Патель сообщил о встрече Марко Рубио с Энтони Блинкеном.

Руководство американского внешнеполитического ведомства пока не приступило к процессу передачи дел переходной команде избранного президента-республиканца Дональда Трампа в связи с тем, что помощники нового главы государства все еще не подписали с Госдепом необходимые для этого документы. С подобным утверждением во время своего выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне выступил заместитель официального представителя американского внешнеполитического ведомства Ведант Патель. Иностранный чиновник добавил, что должностные лица из других ведомств поддерживают контакты с будущими преемниками.

Меморандум о взаимопонимании с Госдепартаментом не подписан, более широкий меморандум о взаимопонимании с Управлением по общим вопросам администрации не подписан. Я оставляю на усмотрение команды Трампа информирование о процессе. Ведант Патель, пресс-секретарь Госдепа США

В Госдепе ушли от вопроса о контактах с Трампом по санкциям.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State