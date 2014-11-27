В Госдепе ушли от вопроса о контактах с Трампом по санкциям

Ведант Патель объяснил правки в санкциях в отношении газопровода в Балтийском море.

В американском внешнеполитическом ведомстве ушли от вопроса о контактах с Дональдом Трампом по санкционному давлению. С подобным утверждением во время своего выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне выступил заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель. Таким образом иностранный дипломат отметил, что после полудня 20 января 2025 года следующая администрация США при президенте-республиканце сможет изложить свою точку зрения по множеству вопросов, включая рестрикции из-за газопровода "Северного потока - 2"

Я уверен, что мы активно обсуждаем с переходной командой различные политические решения и устремления. Но не забывайте, что может быть лишь один госсекретарь и один президент. Ведант Патель, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что власти США 18 декабря повторно ввели санкции против нескольких российских структур и судов из-за строительства трубопровода "Северный поток - 2".

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State